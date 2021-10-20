بينهم ليبيين…إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24

أكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الأربعاء إنقاذ (70) مهاجرًا غير شرعي بينهم ليبيين ومن جنسيات عربية وأفريقية.

وأوضح مكتب المراسم والإعلام بالرئاسة عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم الإثنين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.

وذكر المكتب أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (السدادة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى جنوب غرب حقل الجرف شمال زوارة.

وأفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة غير الشرعية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.