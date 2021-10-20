بماذا علق صنع الله على إيرادات النفط خلال سبتمبر؟

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قال رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، إن معدلات الإنتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة هامة ومشجعة، و”الكل سعداء”.

وتابع صنع الله معلقًا على إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021 :”نتوقع تقلص كبير في العجز الذي عانت منه الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلين من أن الاستقرار المالي سيساهم في خلق بيئة استثمارية وخاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني”.

وأضاف صنع الله قائلاً “على الرغم من كل هذه الاستبشارات لا بد من الاعتراف بأن علاقة المؤسسة الوطنية للنفط بوزارة النفط والغاز قد شابها الكثير من المشاكل، ولا يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات من دون التعاون الذي يرتكز على احترام دور المؤسسة الوطنية للنفط”.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة :”لا نقبل أن يتراجع هذا الدور، أو أن ترتج صورة المؤسسة في العالم ومتمسكين بالتوجيهات التي رسمها رئيس الحكومة والتي تخلص في ثناياها إلى أهمية التعاون والتكامل دون تغول جهة على أخرى وتقديم المصلحة العامة دون انتقائية أو شخصنة للشأن العام”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط الثلاثاء أن صافي إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطفرة في الأسعار حول العالم.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الإيرادات وصلت إلى مستوى 1,667,406,112.98 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 92,042,490.94 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أن صافي إيرادات المنتجات النفطية 33,717,871.61 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,057,265.54 دولار أمريكي إضافة الى 5,277,821.72 يورو .

وأشارت إلى أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة أن إيرادات شهر سبتمبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر سبتمبر بـــ 23,914,701.35 دولار أمريكي.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,263,565.42 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.