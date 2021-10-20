انفوجرافيك |  تعرف على الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار

20 أكتوبر، 2021 5:39 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

تستقبل العاصمة طرابلس الخميس 21/410/2021 وزراء خارجية 31 دولة عربية وأجنبية لعقد مؤتمر دعم الاستقرار وهي .

  1. السعودية                   
  2. مصر    
  3. الجزائر
  4. تركيا   
  5. تشاد    
  6. قطر  
  7. روسيا         
  8. تونس    
  9. اليونان
  10.  الكويت
  11. إسبانيا       
  12.  المغرب
  13. هولندا        
  14. النيجر      
  15.  الأمم المتحدة
  16. البحرين   
  17.  الكونغو   
  18.  الاتحاد الأوروبي
  19. الإمارات        
  20. الصين     
  21. سويسرا
  22. مالطا      
  23. الكونغو الديمقراطية 
  24.  إيطاليا
  25. أمريكا     
  26.  ألمانيا
  27. فرنسا
  28. بريطانيا       
  29. السودان  
  30.  الاتحاد الإفريقي
  31. جامعة الدول العربية

20 أكتوبر، 2021 5:39 م
11

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