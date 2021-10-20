انفوجرافيك | تعرف على الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
تستقبل العاصمة طرابلس الخميس 21/410/2021 وزراء خارجية 31 دولة عربية وأجنبية لعقد مؤتمر دعم الاستقرار وهي .
- السعودية
- مصر
- الجزائر
- تركيا
- تشاد
- قطر
- روسيا
- تونس
- اليونان
- الكويت
- إسبانيا
- المغرب
- هولندا
- النيجر
- الأمم المتحدة
- البحرين
- الكونغو
- الاتحاد الأوروبي
- الإمارات
- الصين
- سويسرا
- مالطا
- الكونغو الديمقراطية
- إيطاليا
- أمريكا
- ألمانيا
- فرنسا
- بريطانيا
- السودان
- الاتحاد الإفريقي
- جامعة الدول العربية