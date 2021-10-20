الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتوفير الرعاية الصحية للمهاجرين أمام مقر المفوضية

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن أسفها من استمرار تجاهل المنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة بليبيا للظروف المروعة التي يعاني منها المهاجرون وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة طرابلس منذ ما يزيد عن أسبوع .

ودعت اللجنة في بيان لها المنظمات الدولية المعنية بهذا الجانب إلى احترام حقوق وكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء وفقا لالتزاماتها تجاههم .

كما طالبت اللجنة المفوضية السامية وبعثة الأمم المتحدة لشؤون الطفل في ليبيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المسجلين لديها وخاصة الفئات المستضعفة، والعمل بشكل فوري من أجل توفير الرعاية الصحية والطبية إضافة إلى مساعدتهم إنسانيا .