المنقوش تغرد قبل موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي في طرابلس

أخبار ليبيا24

تتركز الأنظار، إلى ما سؤول إليه المؤتمر الوزاري الدولي لدعم “مبادرة استقرار ليبيا” الذي سيعقد الخميس في طرابلس.

وقبل، موعد انطلاق المؤتمر، أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن أملها في نجاح المؤتمر لأجل لم شتات ليبيا والتمسك بوحدتها وسيادتها.

وكتب المنقوش، على تويتر، “ونحن نستعد، لاحتضان فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا غدا الخميس، يحذونا الأمل في نجاح طموحنا، في لم شتات الوطن، والتمسك بوحدته وسيادته” .

ويهدف المؤتمر إلى حشد جهود المجتمع الدولي وتوحيدها لإنهاء الأزمة الأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات في موعدها.

وسيشهد المؤتمر، مشاركة دولية واسعة، على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى أن من المتوقع حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيظ، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي.