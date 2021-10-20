السعيدي: حكومة الدبيبة غير مستعدة للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة براك الشاطئ، علي السعيدي، أنه من الواضح، عدم استعداد حكومة الوحدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر المقبل.

ودعا السعيدي، في تصريح لصحيفة الاتحاد، الثلاثاء، إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، بدعم وإشراف الأمم المتحدة في جنيف، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام.

ورجح السعيدي، فرضية إجراء الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل بخلاف الموعد المقرر في 24 من ديسمبر، محذراً، في ختام تصريحاته، مما وصفهُ بـ”سلوك الجماعات والتشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية”.