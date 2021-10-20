الرئاسي يعين أحد أبرز قيادات فجر ليبيا آمرًا للمنطقة العسكرية الوسطى

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أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش قرارا بتعيين اللواء محمد إبراهيم موسى آمرًا للمنطقة العسكرية الوسطى خلفا لآمرها السابق رئيس الأركان الحالي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد.

ونص قرار المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (13554) لسنة 2021 الصادر اليوم الأربعاء، أن «يعين الرقم 13554 لواء محمد إبراهيم سالم موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى».

وشغل اللواء محمد موسى منصب معاون آمر المنطقة العسكرية الوسطى عندما كان أمرها الفريق محمد الحداد، وقبل ذلك كان آمرا لقوات درع ليبيا بالمنطقة الوسطى.

وفي 15 أغسطس الماضي، عين المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارًا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت مسمى المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكلف المجلس صلاح الدين النمروش منصب آمر المنطقة بعد ترقيته لرتبة لواء.

وموسى كان آمرا للمنطقة الوسطى أيضا وقت تواجد المؤتمر العام في السلطة، كما أنه من المنضمين لقوات فجر ليبيا.