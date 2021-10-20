الدبيبة يجتمع بصندوق دعم الزواج ويدعو لوضع ضوابط جديدة

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طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بضرورة توضيح ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بشأن وجود حالات تزوير بمنظومة صندوق الزواج.

جاء ذلك، في اجتماع اليوم، مع رئيس صندوق الزواج، خالد أبو جناح، في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، عادل جمعة، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ورئيس قسم الشؤون المالية بصندوق دعم الزواج.

وقال مكتب الدبيبة، إن أبو جناح أكد بأن الإجراءات الإدارية والقانونية، تمت بشكل سليم ولا توجد أي تجاوزات كيف ما يشاع.

وأضاف، أن نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية أوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة وكيفية صرف رقم القيد تمت بصورة صحيحة، مؤكدًا أنه لا توجد حالات تزوير والمصلحة على استعداد لتقديم البيانات.

وذكر مكتب الدبيبة، أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته للصندوق لوضع عدد من الضوابط من حيث العمر في الإجراءات القادمة، مع ضرورة نشر البيانات السابقة، وذلك من مبدأ الشفافية.