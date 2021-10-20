الأرصاد الجوية يُحذر من جريان الأودية في جنوب غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من توقعات سقوط المزيد من الأمطار المتفرقة من حين لآخر على مناطق غرب البلاد.

كما توقع المركز سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب ليبيا خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت ومناطق متفرقة من الجنوب الغربى.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية متوقعا أمطار جيدة على المناطق الحدودية الممتدة من غات الى غدامس تصحبها خلايا رعدية.

وأشار المركز إلى أن نشاط الرياح الجنوبية الشرقية اليوم على مناطق الجنوب الغربي قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتوقع المركز أن تشهد أغلب مناطق غرب ليبيا استقرار نسبي يومي الخميس والجمعة.