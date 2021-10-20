إنفوغرافيك| جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من إصابة الأطفال خلال الاحتفال بالمولد

20 أكتوبر، 2021 10:52 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

-حذر الجهاز المواطنين من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي.

-أكد أن الألعاب النارية قد تكون بدايتها تسلية قصيرة ونهايتها مأساوية.

 – نوه إلى أنها قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع الحرائق.

– طالب بتشديد الرقابة على الأبناء وخاصة الأطفال.

– أكد أن الألعاب النارية تشكل خطرا على صغار السن وتطال كافة المحيطين.

– أشار إلى أنها تسبب حروق وتشوهات وعاهات مستديمة تصل إلى بتر الأطراف.

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20 أكتوبر، 2021 10:52 ص
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