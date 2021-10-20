إنفوغرافيك| جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من إصابة الأطفال خلال الاحتفال بالمولد
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
-حذر الجهاز المواطنين من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي.
-أكد أن الألعاب النارية قد تكون بدايتها تسلية قصيرة ونهايتها مأساوية.
– نوه إلى أنها قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع الحرائق.
– طالب بتشديد الرقابة على الأبناء وخاصة الأطفال.
– أكد أن الألعاب النارية تشكل خطرا على صغار السن وتطال كافة المحيطين.
– أشار إلى أنها تسبب حروق وتشوهات وعاهات مستديمة تصل إلى بتر الأطراف.