إنفوغرافيك| جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من إصابة الأطفال خلال الاحتفال بالمولد

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

-حذر الجهاز المواطنين من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي.

-أكد أن الألعاب النارية قد تكون بدايتها تسلية قصيرة ونهايتها مأساوية.

– نوه إلى أنها قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع الحرائق.

– طالب بتشديد الرقابة على الأبناء وخاصة الأطفال.

– أكد أن الألعاب النارية تشكل خطرا على صغار السن وتطال كافة المحيطين.

– أشار إلى أنها تسبب حروق وتشوهات وعاهات مستديمة تصل إلى بتر الأطراف.