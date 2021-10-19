تايوتا تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة iRoad

أخبار ليبيا 24

طرحت تويوتا سياراتها الجديدة الصغيرة “آي رود iRoad” ذات العجلات الثلاث التي تعمل بمحرك كهربائي وتتسع لشخص واحد.

وتقول شركة تايوتا أن السيارة تنافس في سوق السيارات الصغيرة الصديقة للبيئة ويمكنها السير عبر المنعطفات والمنحدرات دون أي مشاكل.

وتتميز السيارة بتكنولوجيا “المرونة الحيوية جيروسكوب” ويمكنها السير لمسافة 50 كيلومترا دون شحن البطارية كما تحتوي السيارة على بطاريات “ليثيوم أيون” ويمكنها تشغيل زوج من المحركات الكهربائية بقوة 2 كيلو واط.

وصممت السيارة لحل مشكلة السير في المدن الكبيرة ويمكنها التوقف والحركة كالدراجة ما قد يزيد الطلب على شرائها لحل أزمة التنقل في المدن كما تقول الشركة.

وكانت فكرة مدير العام للمشروع، أكيهيرو ياناكا، تتضمن تصنيع عربة يمكنها السير بانسيابية وثبات في المنعطافات والمنحدرات وفكر بتصنيع عربة شبيهة بلوح التزلج أو سيارة بعجليتن.

لكن مشروع السيارة تطور لاحقا لتصبح تويوتا آي رود سيارة ذات ثلاث عجلات بشكلها الحالي.