هيئة الأوقاف تحذر من الاحتفال بالأعياد البدعية

أخبار ليبيا 24

أهابت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمديري المكاتب، ورؤساء الوحدات واللجان الإدارية بالمساجد بضرورة الحفاظ على مكانة المساجد وهيبتها وصيانتها عن كل ما يؤدي إلى امتهانها.

وقالت الهيئة في رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك وموقعة من رئيس الهيئة محمد احميد العباني إن المساجد يجب أن تنزه عن كل ما ينتهك حرمتها كرفع الصوت بالذكر وضرب الدفوف والتمايل والرقص والاحتفال بالأعياد البدعية.

وتابعت الهيئة “فكان لزاما على الهيئة الحفاظ على بيوت الله، ممن صيرها أماكن للهو والطرب، بحجة محبة النبي -صلى الله عليه وسلم”.

ونوهت الهيئة على كل من يخالف سيتحمل المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة على ذلك .