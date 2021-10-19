للمرة الثالثة .. عون يُوقف صنع الله عن العمل ويُحيله للتحقيق

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، قرارًا حمل رقم (50) لسنة 2021، بإيقاف رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، عن العمل، وإحالته للتحقيق الإداري بسبب مخالفات قانونية جديدة.

وبحسب القرار، والذي حمل عنوان “إحالة موظف إلى التحقيق وإيقافه عن العمل”، فإن المخالفات التي سيتم التحقيق مع “صنع الله” بشأنها، هي “عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية ”.

وأضاف القرار، أن باقي المخالفات؛ بـ”عدم التقييد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز”، وأيضًا “الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس- إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي) إلى وزارة النفط والغاز ”.

وشدد القرار، على أن المخالفات التي قام بها “صنع الله” بـ “تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابع قرار وزير النفط، في المادة الثانية، بأنه “يوقف المعني- صنع الله – عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق الإداري معه، ويكون التحقيق معه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة الإدارية و بمعرفتها، على أن تحال نسخة من نتائج التحقيق لوزير النفط والغاز مشفوعة بتوصية بشأن استمرار وقف المعني عن العمل أو رفع هذا الوقف، ويصدر بشأن تنفيذ هذه التوصية قرارًا من وزير النفط والغاز ”.