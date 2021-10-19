صعود صاروخي لعملة “البيتكوين”

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وصلت عملة “البيتكوين” اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، حيث أصحبت على مقربة من أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق.

هذه، العملة الرقمية، لقيت الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود “البيتكوين” الآجلة في الولايات المتحدة.

وارتفعت من حيث القيمة السوقية، 1.5 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية المسجلة في أبريل 2021 والبالغة 64895 دولارا.

محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش، قالوا إن عقود “البيتكوين” الآجلة ارتفعت اليوم، ووصلت في أحدث التعاملات إلى 62690 دولارا، ومن المتوقع أن ترتفع إذا استمر التدفق النقدي.

وكالة بلومبرغ ذكرت أنه يتم الحديث حاليا عن أسباب عديدة للصعود الأخير، وذلك بدءا من تراجع المخاوف بشأن الجهود التنظيمية الأمريكية والصينية المضادة للعملات المشفرة، وصولا إلى تجدد التفاؤل بشأن احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على طرح صناديق استثمار بعملة بيتكوين تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.