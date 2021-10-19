“شكشك” يشكل لجنة للتحقيق مع إدارة صندوق دعم الزواج

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، تشكيل لجنة وتحديد مهامها، من أجل التحقيق في الشبهات التي تدور حول منح دعم الزواج، وفقا للقرار رقم 626 لسنة 2021.

وجاء في نص القرار الصادر أمس الإثنين ” تشكيل لجنة برئاسة ناصر سالم عبدالعزيز، وعضوية كل من أيمن عبدالرحمن طالب، ونبيل محمد العقربان، وعزالدين علي الزروق، ومحمد عبدالناصر غريبي”.

وتتولى اللجنة بمهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع ”.

كما تقوم اللجنة، بتقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة ”.

وجاء قرار ديوان المحاسبة، بعد الأنباء التي تضاربت حول اختلاسات وتلاعبات كبيرة داخل صندوق الزواج، وأن منح الزواج لا تتجاوز 1500 منحة لا غير بقيمة مالية لا تصل للمليار دينار، ما يعني اختلاس الأموال بشكل كبير.