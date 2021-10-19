تفكيك شبكة تزوير أموال واحتيال على المواطنين

أخبارليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية القبض على شخص يُدعى (ع.م.م) يُدير شبكة تزوير أموال من العملة الليبية.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن الشبكة تتكون من شخص سوداني الجنسية وآخر مصري مهمته الطباعة ومهندس نفط ليبي تخصص برمجة من المنطقة الغربية.

وأوضح المكتب أن المهندس يقوم بتوفير المواد والتمويل بتحويل مبلغ 5000 آلاف دينار لمساعدتهم في تمويل عملية التزوير باستخدام بعض الحيل وآلة طابعة وحبر.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن هذه الخطوات تتم بالتعاون مع شخص موجود في دولة تونس يقوم بإرسال شقيقه لأخذ العملة المزوّرة وإعطائه المبلغ المتفق عليه من العملة الأصلية.

وأفاد أنه بعد التحري ودقة المعلومات تم إعداد كمين محكم لهم من قبل أعضاء التحريات وتم إلقاء القبض عليهم بمنطقة الفويهات وبعد التحقيق والاستدلال معهم قاموا بالاعتراف بكل التهم المنسوبة إليهم.

وذكر مكتب الإعلام أنهم اعترفوا قيامهم بتزويرهم مبلغ من العملة الليبية فئة (20) هو طباعة مبلغ (25,500) ألف دينار.

أشار المكتب إلى أنه بناء على ما ذُكر تم إعداد محضر وتقرير قانوني شامل بالجريمة لتقديمها للنيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قوانين الدولة الليبية.