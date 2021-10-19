تعرف على موعد توزيع صكوك منحة الزواج

19 أكتوبر، 2021 11:24 م
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صكوك منح الزواج
صكوك منح الزواج

أخبارليبيا24

أعلن صندوق دعم الزواج اليوم الثلاثاء أن موعد توزيع صكوك منحة الزواج سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الصندوق بحسب – صحيفة صد الاقتصادية – أنه كان يعمل طيلة الفترة الماضية على مراجعة كل العقود ومطابقتها مع المستندات الأصلية وتماشيها قانوناً وشرعاً، وتماثلها مع الشروط الموضوعة.

وأشار صندوق دعم الزواج إلى أنّه نظراً لكثرة الطلبات الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.

وذكر الصندوق أنه ستُستأنف عملية توزيع الصكوك على باقي الدُفعات التي تم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

19 أكتوبر، 2021 11:24 م
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