تخوف من ازدياد إصابات كورونا في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أعرب مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بعد إجراء المساحات داخل المركز الطبي أو في مركز الأمراض السارية.

وقال المصدر، لأخبار ليبيا24، إن عدد المصابين بكورونا في قسم العناية بالعزل بمركز طبرق الطبي بلغ 24 حالة، لافتًا إلى أنه عدد كبير .

وأوضح المصدر، أن من بين المصابين 11 حالة على الأكسجين العادي وحالة واحدة على التنفس الصناعي وعدد 12 حالة في القسم .

وذكر المصدر، أن خمس حالات كانت في الحجر المنزلي وتم نقلهم إلى قسم العزل بعد أن ساءت حالتهم لاحتياجهم للأكسجين.

وأكد المصدر الطبي، أن الأكسجين متوفر، لكن ما ينقص هو الأدوية الخاصة بكورونا. وقال، “هذه من أكبر المشاكل التي تواجهنا داخل قسم العزل”.

وناشد المصدر، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن عدم تطبيقها هو من أكبر الأسباب التي تجعل قسم العزل في زيادة من المصابين، كما نبّه المصدر، إلى أن العزوف عن التطعيم سيكون السبب في انتشار الوباء .