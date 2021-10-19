بعد قتله شقيقه وزوجته .. مقتل “البوب” في مواجهة مع الأمن بصبراتة

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوات الأمن في مدينة صبراتة من قُتل المدعو “ع / ي / غ” أحد الأشخاص عتيدي الإجرام، والملقب بـ«البوب»، وذلك بعد مواجهة مع قوات الأمن.

وتعود بداية الواقعة إلى صدور أمر ضبط وإحضار بحق الملقب بـ«البوب»، لاتهامه في قضية قتل شقيقه وزوجته، وكذلك ارتكابه جرائم سطو مسلح بحق العائلات بمنطقة تليل، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وتمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة من العثور على «البوب» خلال إحدى عمليات السطو، حيث بادر بإطلاق النار تجاه رجال الشرطة، الذين ردوا عليه، ما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية، ووفاته في الحال .

ووُجِد بحوزته الجاني أسلحة نارية «بندقية كلاشنكوف، ومسدس، وقنبلة يدوية»، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مستشفى صبراتة.