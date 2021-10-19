بالفيديو| طرابلس تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

19 أكتوبر، 2021 12:42 ص
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أخبار ليبيا 24

احتفى أهالي العاصمة طرابلس، الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف، فشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأحيائها ازدحامًا كبيرًا.

وشهدت العاصمة طرابلس خروج عدد من الأهالي رجالا وأطفالا وشيوخا ونساء في عدد من مسيرات المدح ابتهاجًا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين.

وتابعت أخبار ليبيا 24 انطلاق الاحتفالات بالمولد في العاصمة طرابلس ونقلت احتفالات الزاوية الصغيرة بالعاصمة.

شاهد احتفالات الزاوية الصغيرة في طرابلس

وكانت قد شهدت العاصمة طرابلس ازدحاما في الأسواق والشوارع الرئيس خلال شراء الأهالي للقناديل والمصابيح لأطفال بهدف الاستمتاع بأجواء عيد المولد النبوي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى مولد شفيعنا ونبينا “محمد بن عبدالله”.

وجرت العادة في طرابلس، وليبيا عامة، أن تكون العصيدة بالسمن أو العسل  أو الزبدة والرب وجبة الإفطار في صباح اليوم الموافق لذكرى المولد النبوي الشريف.

 

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19 أكتوبر، 2021 12:42 ص
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