بالصور| عيد الميلود.. هكذا احتفل أهالي بنغازي وسط ميدان البلدية بذكرى ميلاد الرسول

أخبار ليبيا24

على، وقع دقات الطبول وأصوات الدفوف والأذكار والمدائح في حب الرسول الكريم، احتفل المئات من أهالي بنغازي وسط ميدان البلدية وأمام المسجد العتيق بمنطقة البلاد، بعيد “الميلود” ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعلى الرغم، مما حلّ بالمنطقة من دمار جراء الحرب على الإرهاب، إلا أن الرجال الكبار والشباب والأطفال الصغار الذين يرتدي معظمهم الزي التقليدي، إضافة إلى النساء، شاركوا جميعا بهذا الاحتفال، وساروا في موكب من وسط ميدان البلدية مرورا بميدان سوق الذهب وصولا إلى حيث توجد منارة سيدي خريبيش.

يعود احتفال الليبيين في شتى المناطق والمدن إلى زمن بعيد، حيث يسبق هذا اليوم ما يعرف بـ “ليلة القنديل” إذ يخرج الصبية أولادا وبناتا حاملين المشاعل والقناديل وسط الشوارع والساحات مرددين ” هذا قنديل وقنديل يشعل في ظلمات الليل.. هذا قنديل الرسول فاطمة جابت منصور.. هذا قنديل النبي فاطمة جابت علي هذا قنديلك يا حواء يشعل من المغرب لاتوا”.

وفي صباح يوم المولد تقوم النساء في بيوتهن بإعداد أكلة “العصيدة” التقليدية الخاصة بهذه المناسبة وفي باقي المناسبات الاحتفالية الأخرى.

وتستمر الاحتفالات وسط الشوارع المضيئة بالقناديل والعقود المضيئة في مناطق عدة من بنغازي إلى نهاية هذا اليوم.

وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو يوم عطلة رسمية في أغلب الدوائر الحكومية والمؤسسات.