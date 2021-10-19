الوطنية للنفط تُعلِن إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطفرة في الأسعار حول العالم.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الإيرادات وصلت إلى مستوى 1,667,406,112.98 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 92,042,490.94 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أن صافي إيرادات المنتجات النفطية 33,717,871.61 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,057,265.54 دولار أمريكي إضافة الى 5,277,821.72 يورو .

وأشارت إلى أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة أن إيرادات شهر سبتمبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر سبتمبر بـــ 23,914,701.35 دولار أمريكي.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,263,565.42 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.