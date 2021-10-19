الموقف الوبائي لكورونا للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله

أخبار ليبيا24

أظهرت نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الأسبوع الماضي الـ (41) انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بفايروس مقارنة بالأسبوع الذي سبقه الـ(40).

جاء ذلك في نشرة المركز الوطني الأسبوعية حول الموقف الوبائي الأسبوعي لمرض كورونا المستجد في ليبيا للأسبوع الـ (41) الممتد من 11 أكتوبر إلى 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز، أن عدد العينات المفحوصة في الأسبوع الـ(41) بلغ (29397) عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الـ(40) والذي بلغ (29397) عينة.

وأكد المركز، انخفاض عدد الحالات المؤكدة في الأسبوع الـ(41) (3,815) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 14 بالمائة، مقارنة بالأسبوع الوبائي الـ(40) (4,255) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 14 بالمائة.

وفيما يتعلق عدد الوفيات فقد سجل المركز خلال الأسبوع الماضي (112) حالة وفاة وبمعدل 3 بالمائة، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والتي بلغت 100 حالة وفاة وبمعدل وفاة 2 بالمائة.

وأضاف المركز، أنه لوحظ ارتفاع عدد الحالات في مدن، القره بولي، صرمان، قصر بن غشير، بني وليد، زليتن، الكفرة، ترهونة، الزنتان، سواني بن أدم، صبراتة، الزاوية الغرب، مسلاتة، اجدابيا، الزهراء، خليج السدرة، شحات، الأبرق.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن عدد المطعمين ضد الفيروس قد زاد بالجرعة الأولى (1,467,363) مطعم، ما عدد المطعمين بالجرعة الثانية فقد زاد إلى (331,651) مطعم مقارنة بالأسبوع الوبائي الـ(39)، حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (1,431,548) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية(280,550) مطعم.