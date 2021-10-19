المرحلة القادمة محور لقاء معيتيق مع أهالي طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق في تغريدة له مساء اليوم عبر صفحته على تويتر “سعدت مساء الأمس بحوار مع ثلة من أهالي عاصمتنا الحبيبة طرابلس”

‏ وأوضح معيتيق أن اللقاء بحث مجموعة من القضايا الوطنية والدولية وما يتطلع الليبيون في الوصول إليه في المرحلة القادمة من بناء الثقة بين الجميع ومشاركة أبناء الوطن نحو بناء ليبيا الجديدة، يكون المواطن الليبي محور اهتمامها وارتكازها.

يذكر أن معيتيق قد قال في تصريحات صحافية أنه وفق المعطيات الحالية ستجرى الانتخابات في موعدها الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ومؤكدا أن من يقول عكس ذلك لايري المشهد الليبي جيدا