الكبير يطالب صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عددًا من الملفات الاقتصادية التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة جائحة كورونا.

وبين مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن المباحثات جرت أمس الإثنين بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المنطقة إلى جانب أفغانستان وباكستان.

وبين البيان، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة كيفية تعزيز الانتعاش نحو اقتصادات أكثر مرونة وشمولية، وإدارة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها.