“القطراني” يطلع أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية  

أخبتار ليبيا 24

بحث النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطراني سير العلاقات الليبية المصرية، وذلك خلال استقباله قنصل عام جمهورية مصر العربية السفير أحمد الهمشري .

وناقش الاجتماع، الذي جرى بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في ديوان المجلس بمدينة بنغازي، أوضاع الجالية المصرية في إقليم برقة وعمل القنصلية في مدينة بنغازي.

واطلع السفير نائب رئيس مجلس الوزراء، على أوضاع القنصلية المصرية في بنغازي، وأبرز احتياجاتها تستأنف العمل في القريب العاجل لتقديم الخدمات للجالية المصرية والموافقات الأمنية لليبيين للدخول إلى الأراضي المصرية.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس الحكومة على ضرورة افتتاح القنصلية لتقديم الخدمات للرعايا المصريين وتسهيل إجراءاتهم، مشددا على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين .