الاهلي بنغازي يتعادل في رابع مبارياته بمعسكره الخارجي بمصر

أخبار ليبيا 24_خاص

انهى فريق الاهلي بنغازي مباراته الودية امام سيراميكا كليوبترا ظهر اليوم الثلاثاء بالتعادل السلبي 0-0 وهي رابع مباريات الفريق الليبي ضمن معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا وشهدت المباراة اصابة لاعب الاهلي بنغازي الواعد فاضل سلامة.

وكان فريق الاهلي قد دخل لمعسكر تحضيري بمصر في الثامن من اكتوبر الجاري وذلك استعدادا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز

وبدا الاهلي بنغازي مبارياته الوديه بمواجهة بيراميدز وخسر 2-1 وسجل هدف الفريق فاضل سلامة وواصل مواجهاته حين خسر امام سيراميكا كليوبترا 2-1 بهدف فاضل سلامة.

وخسر اما الجونة 0-2 وتفوق على انبي بثنائية علي يوسف و فاضل سلامة .

ويسعى الكرواتي ” رادان غاسانين ” مدرب الاهلي بنغازي للوصول الى توليفة من لاعبي الفريق وذلك استعدادا لخوض المنافسات المحليه المنتظر انطلاقها الشهر المقبل .

وتجدر الإشارة الى انالمهاجم التونسي هيثم الجويني لاعب الاهلي بنغازي المنتدب حديثا ، التحق بتدريبات الفريق في معسكره بمصر السبت الماضي .