الاتحاد يفتقد أبرز لاعبيه أمام الترجي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكدت التقارير الطبية التي أجريت لمهاجم الاتحاد عبد العاطي العباسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وتم تشخيص إصابة اللاعب أمس الإثنين بعد وصول بعثة الاتحاد لتونس، وذلك للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لمواجهة الترجي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة مساء الأحد خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

هذا وسيغيب اللاعب عن صفوف الاتحاد لفترة قد تتجاوز 6 أشهر، مما يستدعي غياب اللاعب عن عدة استحقاقات هامة للاتحاد .

ويعد العباسي “27” عام من الأسماء البارزة محليا وسبق وأن لعب لصفوف الشط قبل انتقاله للاتحاد .