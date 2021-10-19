الاتحاد يفتقد أبرز لاعبيه أمام الترجي

العباسي مصاب بقطع في الرباط الصليبي

19 أكتوبر، 2021 9:51 ص
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عبد العاطي العباسي
عبد العاطي العباسي

أخبار ليبيا 24 – رياضة 

أكدت التقارير الطبية التي أجريت لمهاجم الاتحاد عبد العاطي العباسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وتم تشخيص إصابة اللاعب أمس الإثنين بعد وصول بعثة الاتحاد لتونس، وذلك للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لمواجهة الترجي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

وكان  اللاعب قد  تعرض للإصابة  مساء الأحد خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام الترجي التونسي  في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

هذا وسيغيب  اللاعب عن صفوف الاتحاد لفترة قد  تتجاوز 6 أشهر، مما يستدعي  غياب اللاعب عن عدة استحقاقات هامة للاتحاد  .

ويعد العباسي “27” عام من الأسماء البارزة محليا وسبق وأن لعب لصفوف الشط قبل انتقاله للاتحاد .

19 أكتوبر، 2021 9:51 ص
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