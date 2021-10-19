الاتحاد الليبي يستعد لإطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم للإعلان رسميا عن انطلاق منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد .

وعلمت أخبار ليبيا 24 أن آلية نظام المسابقة تقسم فرق الممتاز العشرين على مجموعتين تتنافس بنظام الذهاب والإياب ويحدد بطل الدوري بالتنافس بدوري رباعي .

وبحسب لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي فإن القرعة ستقام بداية الأسبوع المقبل بمدينة طرابلس .

ويسعى الاتحاد الليبي أن تكون نسخة هذا العام أكثر تنظيما من نسخة العام السابق والتي أقيمت وسط ظروف صعبة، إلا أن الاتحاد نجح في الوصول بها إلى مرحلتها النهائية والتي توج فيها الاتحاد بطلا للمسابقة .

من جانب آخر، بدأت منذ فترة عدد من أندية الممتاز تحضيراتها إما بمعسكرات خارجية على غرار الأهلي بنغازي، والاتحاد المصراتي، والأخضر، والاتحاد والاهلي طرابلس، أو بمعسكرات داخلية كأندية دارنس، والتعاون التي تعسكر في العاصمة طرابلس .

هذا وتعاني عدد من الأندية من أزمة مالية خانقة اضطرتها إلى التحضير بشكل عادي من خلال تدريباتها بمقرات أنديتها .