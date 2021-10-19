افتتاح أول قسم بشرق ليبيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

افتتح، الإثنين، بمركز طبرق الطبي أول قسم للكشف المبكر لسرطان الثدي بشرق ليبيا.

وجرى افتتاح القسم، من قبل مدير عام المركز الطبي طبرق، فرج الجالي، وبحضور أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق.

وأكد الجالي، لأخبار ليبيا 24، أن هذا القسم تم افتتاحه بعد أن كثرت أعراض هذا المرض، وتسبب في عدد من المشاكل للمريضات بسبب عدم توفر الأجهزة والأدوية والمعامل .

وأوضح، أنه تمت صيانة هذا القسم وتجهيزه بأحدث الأجهزة ليساهم في الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وقال الجالي، “لدينا أطقم طبية وطبية مساعدة مؤهلة لتشغيل هذا القسم المهم، كما وفرنا على المريضات الوقت والمصروفات وكل شيء أصبح متوفرًا”.

وأضاف الجالي، “ننصح كل النساء بإجراء الكشف المبكر لهذا المرض لأن اكتشافه المبكر يسهل علينا العلاج “.