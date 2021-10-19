إتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة توقعها وزارة الصناعة

أخبار ليبيا 24

وقعت إمس الإثنين اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية والشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص

وأوضحت الشركة الليبية لإدارة المشاريع عبر صفحتها على الفيسبوك أن الإتفاقية تهدف إلى فتح آفاق التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي لدعم عملية تطوير قطاع الصناعة في شتى مجالاته وإقامة مشاريع صناعية وطنية ناجعة عن طريق الاستثمار في المجال الصناعي المنظم بما يؤدي لتحقيق القيمة المضافة والاكتفاء الذاتي.

وقالت الشركة إن الإتفاقية تتضمن أيضا فتح المجال للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الاستثمار الصناعي والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العالمية والاختصاصيين والفنين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال بما يدعم تنفيذ المشاريع الصناعية ويضمن الاستثمار فيها وفق الضوابط والتشريعات الليبية.

وزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبوهيسه قال بحسب منشور الشركة إن الاتفاقية جاءت تماشيا مع رؤية الدولة الليبية في خلق بيئة استثمارية واضحة المعالم للنهوض بالتنمية الصناعية الاقتصادية في ليبيا وكذلك فتح مجالات الاستثمار عبر شركة PPP للمصانع المتهالكة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعد تقديم دراسات التقييم والمعالجة بغرض إعادة تطويرها وإرجاعها للعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.