أمطار غزيرة يعقبها سيول .. هذا ما تحمله توقعات الأرصاد لحالة الطقس

أخبار ليبيا 24

توقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية وبداية صباح الثلاثاء تساقط أمطار متفرقة على الشمال الغربي ثم الجنوب الغربي تصحبها بعض الزوابع الرعدية مع انخفاض لدرجات الحرارة خلال الليل والصباح.

ونشر المركز الوطني تنبيهاً هاماً في تقرير عن تطورات حالة الطقس ليبيا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الجنوب الغربي بسقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية بداية من مساء اليوم الثلاثاء .

وأشار التقرير ألى أنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس على المناطق الجبلية الجزائرية القريبة من الحدود الليبية مما تؤدي إلى سيول وجريان للأودية المحلية على منطقة غات وما يجاورها .