أبل تعلن عن الجيل الثالث من AirPods وتطلق ماك بوك برو AirPods متوفرة بسعر 179 دولارا وتطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر

أعلنت شركة أبل عن الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية AirPods، وهو أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية لدى الشركة التي تحظى بشعبية كبيرة وتتميز بالصوت المكاني. كما أطلقت الشركة ماك بوك برو بقياسي 14 و16 إنشا.

وبسعر 179 دولارا، يتوفر الجيل الثالث من AirPods للطلب المسبق اليوم ويطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

ومع تصميم جديد يمزج بين جوانب AirPods و AirPods Pro السابقة، تحتفظ AirPods من الجيل الثالث ببلاستيك صلب مع مقاس واحد يناسب أكثر الأذن.

ولكن الشكل يشهد تغيرًا كبيرًا لأول مرة منذ عام 2016، إذ تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر بكثير من ذي قبل. كما أن السماعات مقاومة الآن للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

وتم تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل وما يصل إلى أربع ساعات من وقت التحدث. وتوفر خمس دقائق من الشحن نحو ساعة من عمر البطارية.

ومع الحافظة، تحصل على إجمالي 30 ساعة من وقت الاستماع. وتتميز بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية. وأصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

وتحتوي أجهزة AirPods الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ يعمل تلقائيًا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قبل الشركة.

ويضبط الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQ، المدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة. وتدعم نفس إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro و AirPods Max.

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016 وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

وفي العام الماضي، وسعت آبل خط AirPods لتغطية سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن لأول مرة مع إطلاق AirPods Max بسعر 549 دولار.

وكان هناك الكثير من الضغط بالنسبة لأحدث أجهزة AirPods للحفاظ على الشعبية الهائلة لأجيال السابقة. وتحظى سماعات الأذن بشعبية بسبب سهولة استخدامها وتكاملها السلس مع نظام الشركة للأجهزة، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV.

ولكن آبل تواجه منافسة قوية خاصة عند نقاط السعر المنخفضة. وبصرف النظر عن أحدث البدائل من سامسونج وسوني وأمازون و Jabra وغيرها، سعى الوافدون الجدد مثل Nothing إلى تمييز أنفسهم من حيث التصميم والقيمة بأسعار تبدأ من 99 دولار تقريبًا.

وكشفت شركة آبل خلال حدث Unleashed أن الإصدار التالي من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب المسمى macOS Monterey يبدأ طرحه كتحديث يوم الاثنين 25 أكتوبر.

ويتضمن النظام التشغيلي الجديد العديد من التحسينات بالنسبة لفيس تايم، بما في ذلك دعم الصوت المكاني.

كما يوفر ميزات أخرى مثيرة مثل القدرة على استخدام SharePlay للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك.

بينما تمثل Universal Control إحد أكبر التغييرات. وتتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين جهاز ماك وآيباد.

كما تتيح الميزة نقل الملفات بسلاسة بين الأجهزة المتعددة والكتابة عبر جهاز آيباد من لوحة مفاتيح ماك بوك.