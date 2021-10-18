هذا ما قاله المنفي خلال لقائه المكونات الاجتماعية لمدينة المرج

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين بمدينة المرج مع المكونات الاجتماعية المختلفة بالمدينة ورؤساء وأعضاء البلدية العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشأن المحلي والعام، فضلا عن الاطلاع على المشاكل والمختنقات التي تواجه المنطقة.

وأوضح المجلس الرئاسي عبر صفحته بالفيسبوك أن المكونات الاجتماعية بالمرج أكدت دعمها لجهود رئيس المجلس الرئاسي، في لم الشمل والوصول إلى الاستقرار الشامل داعين المجلس الرئاسي إلى المحافظة على مخرجات مؤتمر جنيف، وإجراء الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقرارها .

وأشار الرئاسي إلى أن المكونات الاجتماعية بالمدينة أكدت وقوفها مع قرار خروج المرتزقة الأجانب من البلاد، دون استثناء أو تأخير، وأنهم يأملون أن تتوحد جميع مؤسسات الدولة، حتى يعود الوطن لكل الليبيين، مشددين على ضرورة المحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة الوطنية.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، شكره لكل المكونات الاجتماعية بمدينة المرج، على حسن الاستقبال والحفاوة، وكذلك على مواقفهم الثابتة في دعم استقرار البلاد، وتجاوز المرحلة الحساسة التي يتطلع فيها الليبيون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً بأن مدينة المرج هي عبق التاريخ والجهاد، وأن أهلها كانوا ولازالوا مع وحدة الوطن، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وعبر المنفي عن إهتمامه بكل الكلمات والملاحظات التي استمع إليها من كل الحكماء والمشايخ، من كافة المكونات الاجتماعية للمدينة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي، لن يذخر جهداً من أجل تحقيقالاستقرار.

وأضاف المنفي ” تعمدنا عدم الخروج والحديث المتكرر حتى لا نربك المشهد، حيث رأينا أن يكون حديثنا قليل، وفعلنا هو من يعلن عن نفسه وأن مشكلة ليبيا ليست عسكرية وأمنية فقط، بل أيضاً اقتصادية واجتماعية، والحوار المجتمعي جزء من خطواتنا في اتجاه المصالحة الوطنية، ونحن ما زلنا نمد أيدينا لأي شراكة، وأن ليبيا ستكون أقوى من ذي قبل إذا توحدت الصفوف” مشيراً إلى استمرار العمل على عدة ملفات مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسات.

وأكد المنفي، بأنه سيحيل كل الملاحظات والمشاكل للحكومة، وسيكون على استعداد لمتابعتها، ومناقشتها، وحلحلتها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.