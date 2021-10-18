ميناء الحريقة يستعد لشحن مليون برميل نفط خام إلى فرنسا وإيطاليا

18 أكتوبر، 2021 4:27 م
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الناقلة النفطية (يانيس بي)
الناقلة النفطية (يانيس بي)

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الإثنين أن الناقلة النفطية (يانيس بي) رست بالميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه الشحنة من النفط الخام ستشحن إلى فرنسا وإيطاليا.

وأوضح المصدر أن 450 ألف برميل ستخصص لفرنسا و 550 ألف برميل ستكون لإيطاليا .

ولفت إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة قد بلغ 240 ألف برميل.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لموقعه الجغرافي ولم تسجل فيه أي حالات تلوث أو إيقاف بسبب الأحوال الجوية منذ افتتاحه عام 1967.

18 أكتوبر، 2021 4:27 م
6

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