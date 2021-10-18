من أجل سرقة هاتف .. مقتل شاب في سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل الشاب أنس محمد السنوسي الشريف برصاص مجهولين مسلحين في حي القرضة بمدينة سبها جنوب غرب ليبيا .

وقال أحد أفراد عائلة الشريف – المجني عليه – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن مسلحون يستقلون سيارة معتمة حاولوا سرقة هاتف أنس البالغ من العمر “25 عاما”، وقاومهم فرموه بالرصاص واردوه قتيلاً.

وأوضحت عائلة المغدور به، أن لا توجد أي معلومات على الجناة وتم إبلاغ السلطات الأمنية بالواقعة، وفي انتظار التحقيقات إلى أين تصل، مشيراً إلى أن مدينة سبها تشهد انفلات أمني وانتشاراً للجريمة والسطو المسلح، في غياب تام لدور الأجهزة الأمنية.