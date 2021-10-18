محمد صلاح رفقة دوق كامبريدج الأمير وليامز وزوجته

أخبار ليبيا24

أظهرت صور، جرى تداولها على تويتر النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، رفقة دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وزوجته، كيت ميدلتون.

جاء ذلك على هامش حفل “إيرث شو” البيئي، في لندن الذي نظمه دوق ودوقة كامبريدج ودُعي صلاح لتسليم جوائز فيه.

الصور أظهرت صلاح وهو يتحدث إلى الأمير ويليام وزوجته حين كان يقف برفقة وكيل أعماله رامي عباس.

صلاح قدّم بعدها المتنافسين الثلاثة على جائزة “إيرث شوت” في فئة إنقاذ المحيطات، حيث تخصص كل منهم في ابتكار حل لإنقاذ المياه.

وستمنح جائزة قدرها مليون جنيه إسترليني لكل 5 مشاريع تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية على كوكب الأرض، كل عام، على مدى العقد المقبل.