ماذا قال أمغيب عن مبادرة دعم الاستقرار

أخبار ليبيا 24

حذر عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، من خطورة مبادرة “دعم الاستقرار” التي أعلنتها وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، داعيا الشعب الليبي للتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها ورفض كل المبادرات المطروحة.

وتسائل عضو مجلس النواب عبر صفحته بـ فيسبوك، عن الأسباب وراء المبادرة التي أعلنتها المنقوش، والتي حشدت لها طوال الأسابيع الماضية عبر الدعم الدولي وعلى رأسه الدعم السياسي التركي.

وأكد أمغيب أنه إذا كان المقصود منها بقاء الوضع على ما هو عليه، مع استمرار عمل كل الأجسام الموجودة حاليًا “مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة عبدالحميد الدبيبة”، فهي كارثة عظمى.

وأشار أمغيب بأن نتيجتها الحتمية ستكون إفلاس المصرف المركزي، والارتماء في أحضان البنك الدولي، مما سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وتردي الحياة المعيشية للمواطن من كل الجوانب.

وذكر أمغيب، أنه إذا كان المقصود من المبادرة وفق بعض التسريبات، تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات برلمانية فقط، مع الإبقاء على حكومة الدبيبة في ممارسة عملها والمجلس الرئاسي ليكون المشرف عليها والمحاسب لها، فهي مصيبة، ونتيجتها تشبه إلى حد كبير النتيجة السابقة.

وأضاف، “هذا السيناريو أخطر من السابق، لأنه قد يكلفنا خسارة أغلى ما نملك من مؤسسات، كلف بناؤها الكثير من الدماء والأرواح والتضحيات”.

وأكد أنه مع هذا السيناريو لن يكون هناك في المدى المنظور أي حديث عن انتخابات رئاسية، وإذا اجبروا عليها فسوف تكون انتخابات رئاسية عن طريق البرلمان، موضحًا أن البرلمان هو من يختار الرئيس وليس الشعب.