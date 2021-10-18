ماذا قالت بوقعيقيص عن خارطة الطريق في ليبيا ؟

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شددت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، على ضرورة قيادة مسار وساطة بين أقطاب الحكومة في الغرب والشرق.

بوقعيقيص طالبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المستقلين في ملتقى المسار السياسي والمسار الاقتصادي الذين لم ينخرطوا في وظائف حكومة الوحدة الوطنية إلى “قيادة مسار وساطة بين أقطاب الحكومة في الغرب والشرق”.

وقالت إنه “يجب أن يبادروا ولا ينتظروا تعليمات كوبيتش الذي يصر بشكل صريح على قتل مسار ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج الحكومة”.

وبينت عضو ملتقى الحوار السياسي، أن “خارطة الطريق في ليبيا تواجه خطر حقيقي”.