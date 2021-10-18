صالوح: إقالة رئيس لجنة منحة الزواج أسبابها غير معروفة

18 أكتوبر، 2021 11:20 م
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أخبار ليبيا 24

قالت الدكتورة، نجاح صالوح، عضو لجنة تسليم صكوك منحة دعم الزواج، أن المنحة قد سُلمت لعدد 25 أسرة فقط في البيضاء بما يمثل 50 صكا تعادل مليون دينار فقط.

 وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، نوهت عضو المؤتمر الوطني السابق أنه قد تم إقالة رئيس لجنة منحة الزواج لأسباب غير معروفة.

الجدير بالذكر أن  منحة الزواج تشهد جدلاَ كبيرا لوجود شبهات فساد وهذا ما تمت الإشارة له في تصريحات بعض المسؤولين في صندق دعم الزواج بأن المنحة لم تسلم إلا لعدد لا يتجاوز 5000 صك فقط في كافة المدن الليبية.

 كما وردت أنباء عن أن مدينة سرت تحصلت على 8 صكوك فقط من أصل 400 عائلة مسجلة في منظومة منحة الزواج.

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18 أكتوبر، 2021 11:20 م
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