سورينتو الجديدة..سيارة التقنيات والأناقة

أخبارليبيا24

“سورنتو” الجديدة تحصلت على مميزات تجعل منها متقدمة من الناحية التقنية ومميزة من حيث الأناقة والتصميم.

أضاف المصممون في “سورينتو” من الخارج بعض اللمسات الجمالية لتمييزها عن مركبات “سورينتو” السابقة، إذ عدلوا قليلا في تصميم شبك غطاء المبرد الأمامي وتصميم ممتصات الصدمات وفتحات العوادم.

أما من الداخل فحصلت هذه المركبة على عدد من التعديلات المميزة، منها تصميم جديد لواجهة القيادة وأشكال عناصرها، وإضافات مميزة في تصميم الأبواب والأزرار الإضافية التي ظهرت عليها.

كما حصلت واجهة القيادة على نظام مولتيميديا أكثر تطورا يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية جديدة بمقاس 10.25 بوصة أو عبر الأوامر الصوتية.

وجهزت السيارة بأنظمة كهربائية متطورة لتدفئة وتبريد المقاعد والتحكم بوضعياتها، ونظام لتشغيل المحرك والمكيف عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وزودت “سورينتو” بأنظمة للحفاظ على المسار وتثبيت السرعة على طرقات السفر، وحساسات الضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط الهيكل من جميع الجهات.

وستطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات منها محركات MPI بسعة 2.5 ليتر وعزم 180 حصانا، ومحركات MPI بعزم 249 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بعزم 199 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.