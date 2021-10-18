دي كارلو تلتقي الدبيبة وتؤكد على دعم لجنة 5+5

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الساسية وبناء السلام روزماي دي كارلو الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على الفيسبوك أن دي كارلو أعربت عن سعادتها لتمثيل الأمين العام في مؤتمر دعم الاستقرار المزمع انعقاده في طرابلس الخميس القادم منوهة أن المؤتمر يعد خطوة مهمة للحكومة ومؤكدة على الدور الفاعل للجنة 5+5 وضرورة دعمها من كافة الاطراف في خطتها المعتمدة موخرا .

ونوقش خلال اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية والصعوبات التي تواجه ليبيا في هذا الشأن وأكدت دي كارلو على ضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف .

وحضر اللقاء المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات بوزارة الخارجية ، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.