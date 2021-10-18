ديكارلو تعلن عن زيارة إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، عن إجرائها زيارة إلى ليبيا، لمناقشة دعم العملية السياسية مع الأطراف الفاعلة في البلاد، والمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وقالت ديكارلو، اليوم الإثنين “يسعدني أن أبدأ زيارتي إلى ليبيا اليوم في هذا الوقت الحساس لمستقبل البلاد”.

وأضافت، “سأناقش مع السلطات الليبية ومجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة دعمنا للعملية السياسية، كما اتطلع للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر”.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الأحد، استضافة العاصمة طرابلس مؤتمرًا وزاريًا دوليًا في 21 أكتوبر الجاري لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

وتهدف المبادرة إلى أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية ديسمبر المقبل.