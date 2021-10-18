جنائي شحات يكشف ملابسات جريمة “إجهاض ورمي الجنين”

18 أكتوبر، 2021 3:27 م
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جنائي شحات
جنائي شحات

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات أن قسم البحث الجنائي تمكن من الكشف عن ملابسات قضية إجهاض ورمي الجنين.

وأوضحت مديرية أمن شحات أن الجريمة وقعت منذُ أيام بعد أن تمت عملية الإجهاض ومحاولة التخلص من الجنين من قبل طرفي الجريمة.

وأضافت المديرية أنه بعد التحريات من قبل وحدة التحريات بالقسم تم جمع الأدلة الكافية وإلقاء القبض على الجناة في حالة سكر في إحدى الاستراحات ضواحي مدينة شحات .

وأشارت مديرية أمن شحات إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص، مشددة على كافة المرافق الصحية العامة والخاصة عدم استقبال أي حالات مرضية عامة وبأقسام النساء والولادة خاصةً إلا بعد التأكد من صحة الإثباتات الشخصية للمريض والمرافق.

18 أكتوبر، 2021 3:27 م
17

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