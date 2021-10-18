تعرف على نص الاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم العالي مع مصلحة الأحوال المدنية

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطرابلس اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع مصلحة الاحوال المدنية وذلك بربط المنظومة الإلكترونية الموحدة بالجامعات الليبية مع منظومة الرقم الوطني، بهدف تدقيق البيانات المدخلة من الطلبة والموظفين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية وكذلك تسهيل إدخال البيانات في المنظومة.

وأكد وزير التعليم العالي عمران القيب أن هذا المشروع سوف يحدث نقلة هامة كون هذه المنظومة الإلكترونية أول منظومة موحدة تضم جميع الجامعات الليبية بحيث تنساب البيانات آليا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تخطيط جيد وقرارت سليمة مبنية على قاعدة بيانات حقيقية.

وحضر مراسم التوقيع رئيس جامعة نالوت ووكيل الشؤون العلمية والكاتب العام بجامعة نالوت.

وأشارت وزارة التعليم عبر صفحتها على فيسبوك أن الاتفتقية تم توقيعها من قبل عميد دكتور بشير عون نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي أحمد سالم مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة والمكلف بالإشراف على المنظومة