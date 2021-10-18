تحذيرات من جهاز الاسعاف والطوارئ للمواطنين خلال الأحتفال بالمولد النبوي

أخبار ليبيا 24

حذر جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين في كافة المدن والمناطق من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك إن الألعاب النارية قد تكون في بدايتها تسلية قصيرة الأمد ونهايتها مأساوية منوها إلى أنها قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل وغيرها.

وناشد الجهاز الأهالي على ضرورة تشديد الرقابة على الأبناء وخاصة الأطفال الذين يقبلون على شرائها من الشوارع لتجنيبهم الحوادث المؤسفة، موضحا أن هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال كل المحيطين لما تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة أو حتى بتر للأطراف كما تحدث أضرارا في الممتلكات لما تسببه من حرائق في المنازل والممتلكات العامة.