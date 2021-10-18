بعد المخبز الصيني.. مقهى إندونيسي يسفح المجال لزبائنه لممارسة لعبة الحبّار

أخبار ليبيا 24

استغل مقهى ستروبيري الإندونيسي النجاح الكبير الذي حققه مسلسل لعبة الحبار من أجل زيادة أرباحه، حيث أفسح المجال أمام زبائنه لممارسة الألعاب التي لعبها أبطال المسلسل.

وخصص المقهى غرفة مظلمة يدخل إليها الزبائن رفقة العاملين في المطعم الذين يرتدون ثياباً شبيهة بثياب الحراس المقنعين، ويلعبون لعبة إشارة حمراء إشارة خضراء، وباقي الألعاب.

وأوضح مالك المطعم إنّ الألعاب ساهمت في زيادة عدد زوار المقهى، وأشار لزيارة 200 شخص للمقهى يومياً، بهدف لعب الألعاب، الأمر الذي ساهم في زيادة دخل المقهى بشكلٍ كبير.

وكان قد طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات، معتمدا على فكرة المسلسل، حيث تتمحور الفكرة حول أنه يمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى، مقابل 58 يوانا (9 دولارات)، من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.