بالفيديو| أهالي بنغازي يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف‎

أخبار ليبيا 24

احتفى أهالي بنغازي، اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شهدت شوارع المدينة وأحيائها ازدحامًا كبيرًا.

وخرج عدد من أهالي المدينة رجالاً وأطفالا وشيوخاً في مسيرات المدح ابتهاجًا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين.

وتابعت أخبار ليبيا 24 انطلاق الاحتفالات بالمولد في مدينة بنغازي في زاوية الشيخ رجب طلوبة الفيتوري بمنطقة الصابري.

شاهد انطلاق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في بنغازي “زاوية الشيخ رجب طلوبة الفيتوري”

وخرج أهالي المدينة أمس إلى الشوارع الرئيسية صحبة أطفالهم المصحوبين بالقناديل والمصابيح الملونة من أجل الاستمتاع بأجواء “عيد القنديل” كما يطلق عليه أهالي بنغازي التي زينت بعض شوارعها ابتهاجا بالمناسبة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت غدا الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى مولد شفيعنا ونبينا “محمد بن عبدالله”.