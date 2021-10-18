إنقاذ (100) مهاجر من عدة جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24

أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (100) مهاجر من عدة جنسيات أفريقية.

وأوضح المكتب عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم الأحد كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وآخر خشبي.

وأشار المكتب إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لنقطة الزاوية البحرية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال زوارة أبو كماش.

وأضاف مكتب المراسم والإعلام أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة الإنزال بمصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.