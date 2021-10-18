الوطنية للنفط تؤكد اختطاف اثنين من موظفيها في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين إدانتها لحادثة اختطاف اثنين من موظفيها وتطالب بالإفراج عنهم فورا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اختفاء الموظفين رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي خالد العاتي، والموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية مدحت الزياني في ظروف غامضة صباح يوم أمس الأحد في العاصمة طرابلس فور خروجهما.

وتابعت المؤسسة الوطنية للنفط أنه مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بإطلاق سراح العاتي والزياني فورا، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهم ورجوعهم لأسرهم سالمين.

وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنّها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.